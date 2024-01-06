شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس السيسى فى كاتدرائية العاصمة الإدارية للتهنئة بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا لوقائع مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد. وبدأ قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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