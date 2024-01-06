شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى من الكاتدرائية: أنا شاهد على مواقف البابا تواضروس الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أنه شاهد على مواقفه المُخلصة من أجل الوطن.

وأضاف الرئيس السيسى خلال حضوره قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: " تحياتي لقداسة البابا اللي بكن له كل احترام وتقدير، وطبعا المحبة ناجمة عن مواقف ميعملهاش إلا رجال مخلصين بيحبوا بلدهم وحريصين عليها".

وقال: "أنا عشت الكلام ده عمليا مع قداسة البابا، تقديري لك قداسة البابا وربنا يديك الصحة وبشكرك على اللي فات واللي جاي".

وتابع: "أي أزمة وأي مشاكل وأي ظروف صعبة بفضل الله سبحانه وتعالى، طول ما احنا الأمور هتعدي والظروف الصعبة هتنتهي والمهم تفضل بلدنا بخير وشعبها يفضل بخير".