شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لينا موقف محترم من أزمة غزة ونسعى لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحضور المشاركين في قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، قائلا: "إن شاء الله السنة دي سنة سعيدة علينا كلنا.. وسنتجاوز فيها بفضل الله الأزمات الكبيرة.. ونتمنى من الله أنها مش تزيد أكثر من كدة ومتستمرش أكثر من كدة.. وأكثر أزمة بنعيشها كلها أتصور هى اللى بيحصل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف الرئيس السيسي: "احنا لينا موقف محترم ونسعى إلى على الأقل لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف على الأشقاء فى غزة.. ثم بعد كده حل للقضية اللى بتجدد كل كام سنة وتؤلمنا كلنا".