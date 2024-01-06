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السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية،  بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

 

وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة..كل عام وأنتم بخير".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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