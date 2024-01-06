شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد. وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على مصر وشعبها بالخير والسلام والمحبة..كل عام وأنتم بخير".

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