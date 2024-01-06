شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الزراعية فى الفترة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن تلك الفترة تعتبر سرة الموسم الزراعى والتى تضم أهم المحاصيل الزراعية، وعلى المزارعين أن ينتبهوا إلى نصائح وتوصيات المركز خلال فصل الشتاء.

وأضاف فهيم أن هناك محاصيل على وشك الحصاد مثل البطاطس والبصل وغيره أو محاصيل مزروعة وعلى رأسها القمح والفول البلدى والطماطم وأشجار الفاكهة موضحًا أن الاجراء الحالية شتوية بامتياز مع وجود رطوبة نسبية بسبب الشبورة المائية.

وأوضح فهيم أن الشبورة المائية مع زيادة الرطوبة قد تؤدى لظروف مناسبة لبعض الامراض وعلى المزارعين أن يتخذوا احتياطاتهم تجاه هذه الامراض التى تصيب البطاطس والثوم والبصل والبنجر مشيرًا إلى أن الوقاية خير من العلاج خاصةً انها امراض وبائية سريعة.