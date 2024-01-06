علّق على مكالمة مرتضى منصور.. إحالة هاني شاكر للمحاكمة بتهمة سب النائب أحمد دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال محمد عثمان، محامي النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، لـ"الخليج 365"، مساء السبت، إن النيابة المختصة أحالت الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية السابق إلى المحاكمة بتهمة سب وقذف وإزعاج موكله، على خلفية التصريحات التي أدلى بها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" تعليقًا على أزمة المكالمة المسربة بين "دياب" ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وكتب هاني شاكر في يونيو 2022، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أرفض بكل شدة كإنسان مصري ومشجع لنادي الزمالك ما حدث من عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة"، مضيفًا: "طريقة الحوار المتدني والهابط مع رئيس نادي الزمالك نادي الملايين في مصر وأفريقيا والدول العربية".

وأكمل "شاكر": "اعتقد الآن عرفتوا لماذا مستوى الرياضة متدني زي الحوارات وبالتالي لن تقوم للرياضة المصرية قومه إذا لم ننتبه"، موضحًا: "أن لا يصح مصلحة نادي من ضمن الأندية في مصر يكون أهم من البلد والمنتخب وقابلوني لو فلحت الرياضة المصرية".

وأتم قائلا: "أنا أناشد الدولة المصرية العظيمة تنظيف الوسط الرياضي من مرتزقة الفساد وتحيا مصر".

جاء نص البلاغ الذي قدمه محمد عثمان 22 يونيو 2022: "إنه وبتاريخ 5 يونيو فوجئ جميعًا بمقطع صوتي ثم اصطناعه وتخليقه واجتزاءه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دون أن يأذن له موكلنا نشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها، فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قرارتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح، وحيث قام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وندار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية".

وأشار إلى أن "ذلك تسبب في الإضرار بموكله ومكانته الأدبية والاجتماعية لدى أهل وطنه كما تمثل تلك الأفعال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليهـا بالمادة 309 مكرر(1) من قانون العقوبات المصري، وحيث تمادي المذكور في مسلكه المشين من خلال مؤتمر صحفي عقده في نادى الزمالك بتاريخ 7 يونيو 2022 تعرض خلاله لموكلنا النائب أحمد دياب وأسرته وعائلته وزوجته، قام ( مرتضى منصور) بعرض صور شخصية له مع أفراد أسرته وعائلته وزوجته دون إذن منهم تحصل عليها من صفحته الشخصية وقام بنشرها والتعليق عليها بصورة تمثل الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد (171) (302)-(303)-(300)-(306)-(308) من قانون العقوبات، وحيث أن ما أتاه المذكور تم بصورة يجيدها ويحترفها وسبق له افتعالها مع العديد من الشخصيات العامة وحيث أن تلك الجرائم تهدد أمن وسلامه المجتمع وتعرضه لأخطار".

وأوضح: "تلك السلوكيات يندى لها الجبين بعد أن دنس بها اعداد لا حصر لها من الشخصيات الوطنية طوال قرابة العشرين عاما، ولم يسلم منه رمزا أو قيادة خاصة في ساحات العدالة والرياضة والإعلام، وحيث حرض هاني شاكر نقيب الموسيقيين على تناول النائب أحمد دياب بكتابة بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بألفاظ وعبارات سب وقذف، وإيمانا منا وموكلنا القالب / أحمد دياب بدولة سيادة القانون وتأكيدًا لاحترام القانون والدستور اللذين لا نرى لهما بديلًا لبناء قواعد الجمهورية الجديدة وتمكينها من استكمال قوتها الهائلة نحو المستقبل".

وأتم بلاغه: "فقد اتخذنا الساعات القليلة الماضية بعض الإجراءات القانونية ضد كلا من مرتضى منصور والموسيقار هاني شاكر وتقدمنا ببلاغين لمعالي المستشار النائب العام برقمي 25664، 25665 لسنة 2022 عرائض المكتب الفني وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة الأخرى ضد المذكورين ومن يثبت اشتراكه في تلك الجرائم وتلك الوقائع التي يحترفها (مرتضى منصور) دون أن يراعي أو يرجع إلى جادة العقل رغم انتسابه إلى أسرة المحاماة وانخراطه في العمل الرياضي من خلال أحد أكبر الأندية بمصر والمنطقة".