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أسعار اشتراكات المترو لكبار السن بعد تحريك قيمة التذكرة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365، أسعار اشتراكات مترو الأنفاق لكبار السن فوق 60 عام، بمراحله على جميع الخطوط، وذلك بعد تحريك قيمة أسعار التذاكر، بالتزامن مع تشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو. 

 

وجاءت أسعار اشتراكات المترو لكبار السن كالآتي:-

 

تعريفة الاشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1 لكبار السن

الشهر (لمدة 30 يوما) عدد الرحلات 60 رحلة

 

مرحلة واحدة 165 جنيها 9 محطات

مرحلتين منطقتين 230 جنيها أكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل أو أربع مناطق 330 جنيهًا

أربع مراحل خمس و6 مناطق 350 جنيهًا

 

الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما) عدد الرحلات 180 رحلة

مرحلة واحدة 495 جنيها 9 محطات

مرحلتين منطقتين 690 جنيه اكثر من 9 محطات

ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 900 جنيه

أربع مراحل خمس و6 مناطق 950 جنيها

وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات إقبالًا كبيرًا من الركاب. 

 

 

اشتراكات المترو (1)
اشتراكات المترو 

اشتراكات المترو (2)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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