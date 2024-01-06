شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: التاريخ سيقف طويلا أمام ما يحدث من مجازر فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: نرفع صلواتنا من أجل كل المجروحين والمتألمين ومن أجل كل مناطق الصراع والحرب والعنف ونصلى أن يمنح الله سلاما لأنه مكتوب "طوبى لصانعى السلام" ففي بداية السنة نفرح لأنها تكللت بالانتخابات الرئاسية ونجاح الرئيس السيسى ليكون رئيسا للفترة القادمة وكما بدأ هذا المشوار في قيادة مصر بالمشروعات والإنجازات وبناء الدولة والإنسان بهذه الصورة القوية ونصلى من أجله ومن أجل كل المسئولين وأن يبارك في مسئوليتهم.

وتحدث قداسة البابا عن الأوضاع في قطاع غزة قائلا: أنه في الأسابيع الأخيرة شاهدنا مجازر يدمى لها القلب ويتألم لها كثيرا، ولا نسمع أي استجابة إنسانية لما يحدث في فلسطين، ولذلك خصصنا شهر كيهك لنصلى من أجل أن يعطى الله الأُذن التي تستجيب.

وذكر: نسمع عن شهداء وضحايا ومجروحين وبيوت مدمرة، والتاريخ سيقف أمام ما يحدث من مجازر وقتا طويلا.

وأضاف قداسة البابا خلال عظته بقداس عيد الميلاد المجيد أن عيد الميلاد هو فاتحة الأعياد في السنة، وأن الجميع عندما يصلون يختمون صلاتهم بكلمة "آمين" وهي معناها استجب يارب، والله يستجيب كثيرا من أجل صالح الإنسان، ولكن السؤال الآخر هل يستجيب الإنسان لصوت الله، وأن الله خلق أذنين من أجل أن يسمع ويزن الكلمات التى يستقبلها، موضحا أن السيدة العذراء مريم استجابت لبشارة الملاك عندما أخبرها بأنها ستلد السيد المسيح.

ونوه البابا تواضروس إلى أن الملائكة بشروا أيضا الرعاة بميلاد المسيح فذهبوا وفرحوا مع السيدة العذراء ويوسف النجار، وكانت استجابتهم فورية بسبب نقاوة قلوبهم، موضحا أن قرية بيت لحم مزدحمة جدا بسبب الاكتتاب الذي وجه به الملك في ذلك الوقت، ولذلك لم تجد السيدة العذراء مريم لمتجد مكانا لولادتها، وكان من صاحب المنزل أن أتاح لها أن تلد في مزود للبقر، الذي أصبح أحد رموز الميلاد التي زارها ملايين من البشر.

وتابع قداسة البابا قائلا: إن الكل يتألم لما يحدث في قطاع غزة من مجازر، وأحيانا البعض يتكبر وينسي أنه ضعيف، ولكن استجابة الإنسان لصوت الله يعطيه الغني، ولذلك أرسل الله الرسائل السماوية لكل البشر، لكي نستمع إليه ومن أجل حياة أفضل.

ونوه البابا تواضروس إلى أن الكنيسة ترفع صلواتها من أجل كل المتألمين والمجروحين، وتصلي من أجل أن يمنح الله السلام لكل العالم، ولكل أماكن الصراع والحروب.

وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة لقداسة البابا تواضروس وجموع المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح قداسة البابا تواضروس الثاني والآباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة، وحضور كبار رجال الدولة والوزراء والدبلوماسيين وسفراء الدول والشخصيات العامة ووسائل الاعلام المختلفة.