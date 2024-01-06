شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: انتخاب الرئيس السيسى يؤكد رغبة الشعب بالاستمرار فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب واعادة انتخابه رئيسا للجمهورية للاستمرار في دفع عجلة التنمية والرخاء في مصرنا الحبيبة، كما قدم له الشكر على تشريفه وحضوره لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمقركاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن الجميع يفرح بحضور الرئيس السيسي وهو يهنئ كل المصريين بالعام الجديد وبعيد الميلاد المجيد.

وأشار قداسة البابا خلال إلى أنه مع بداية هذا العام نفرح بانتخاب الرئيس السيسي لفترة جديدة، وأن الشعب المصري منحه شهادة لكي يستكمل مسيرة البناء والتنمية، وأن الكنيسة تصلي من أجل كل المسئولين في الدولة وأن جميعهم على أعلىدرجة من الأمانة والإخلاص ومحبة الوطن، فهم يحملون مسئولية عظيمة جدا، فمصر ليستدولة صغيرة، لذلك المسئولين يحتاجون أن نصلي من أجلهم لكي يحصلون على معونة إلهية في كل وقت.

وأكد قداسة البابا تواضروس أن مصر محروسة ، ولدينا ثقة أن كل الأزمات ستعبر، وأن تكون مصر دائما في مقدمة كل الأمم.

وقدم قداسة البابا تواضروس في كلمة شكر القاها نيابة عنه الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية- خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بمقركاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة - لكل رجال الدولة والوزراءوالمحافظين وأعضاء السلك القضائي ورجال الأمن وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخالأزهر الشريف، والسفراء والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الإعلاموالشخصيات العامة.