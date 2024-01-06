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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اشتراكات المترو لكبار السن بعد تحريك قيمة التذكرة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت أسعار اشتراكات المترو لكبار السن كالآتي:-
تعريفة الاشتراكات الشهرية بداية من 2024 /1/1 لكبار السن
الشهر (لمدة 30 يوما) عدد الرحلات 60 رحلة
مرحلة واحدة 165 جنيها 9 محطات
مرحلتين منطقتين 230 جنيها أكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل أو أربع مناطق 330 جنيهًا
أربع مراحل خمس و6 مناطق 350 جنيهًا
الاشتراك الربع سنوى لمدة 90 يوما) عدد الرحلات 180 رحلة
مرحلة واحدة 495 جنيها 9 محطات
مرحلتين منطقتين 690 جنيه اكثر من 9 محطات
ثلاث مراحل ثلاث أو أربع مناطق 900 جنيه
أربع مراحل خمس و6 مناطق 950 جنيها
وبدأت وزارة النقل اليوم، تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تشغيل تجريبى بجمهور، حيث بدأ تشغيل محطات (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج )، وشهدت المحطات إقبالًا كبيرًا من الركاب.
اشتراكات المترو
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