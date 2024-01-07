شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أخر قطار للعاصمة الادارية والتقائه بالمترو.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 مواعيد قيام أخر قطار LRT من وإلى العاصمة الإدارية، وكذلك مواعيد اخر قطار بالخط الثالث للمترو وموعد التقائه بخطى المترو الأول والثاني.

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 م

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 21:45 م

قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الي عدلي منصور 22:05 م

قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة الي عدلي منصور 22:10 م

الخط الثالث للمترو :

قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م

قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص

يتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 ص

يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص