شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل البابا تواضروس عن أحداث غزة وتضامنه مع القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم السبت، بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، وعدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة الذين يحملون دعوات الحضور.

ووجه قداسة البابا خلال عظته رسائل عن أحداث قطاع غزة والقضية الفلسطينية

1 - نرفع صلواتنا من أجل كل المجروحين والمتألمين ومن أجل كل مناطق الصراع

2 - في الأسابيع الأخيرة شاهدنا مجازر يدمى لها القلب ويتألم لها كثيرا

3 - لا نسمع أي استجابة إنسانية لما يحدث في فلسطين

4 - نسمع عن شهداء وضحايا ومجروحين وبيوت مدمرة

5 - التاريخ سيقف أمام ما يحدث من مجازر في فلسطين وقتا طويلا.

6 - الكل يتألم لما يحدث في قطاع غزة من مجازر