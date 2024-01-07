شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم السبت مقر الكنيسة الإنجيلية بشارع المحطة بمدينة الجيزة لتقديم التهنئة للأقباط الإنجيليين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكان فى استقباله الدكتور القس بشير أنور نودى راعى الكنيسة الإنجيلية بالجيزة.

وخلال كلمته أعرب محافظ الجيزة عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم، مشيرًا إلى أن ما تشهده الدولة المصرية ممثلة في عنصري الأمة من ترابط وتحاب لهو الدعامة الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية ومواجهة جميع التحديات، متمنيًا للحضور من رعايا الكنيسة الإنجيلية ولجموع الشعب المصري الأمن والرخاء.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة وكافة أجهزتها وقيادتها يعملون جميعا لكي تصل مصر لمصاف الدول المتقدمة وتحتل المكانة التي تستحقها بين دول العالم، داعيًا بأن يحفظ الله مصر وشعبها وأن يعم الأمن والسلام والرخاء جميع ربوعها والعالم أجمع، وأن يكلل جهود قيادتنا لتجنيب دول المنطقة الحروب والصراعات بالنجاح.

من جانبه، أبدى القس بشير أنور سعادته لحرص المحافظ على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكنيسة، معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يتلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائما أمنة فى ظل مايشهده محيطنا من صراعات، ومتمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إبراهيم الشهابى وهند عبد الحليم نائبى المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد للمحافظة واللواء سامح الحميلى حكمدار قطاع أمن الجيزة واللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية و اللواء هشام عبدالصمد مدير إدارة شرطة المرافق واللواء أشرف عثمان مدير الإدارة العامة لقطاع الغرب واللواء مصطفى إبراهيم وكيل قطاع الشمال للإدارة العامة للمرور وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وذكى سلام رئيس حى جنوب الجيزة ومديرى مديريات التربية والتعليم والطب البيطرى والأوقاف والتضامن والشباب والرياضة والزراعة ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.