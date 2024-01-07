شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 7/1/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:19 ص موعد صلاة الظهر 12:00 ص موعد صلاة العصر 51: 2 موعد صلاة المغرب 5:10 م موعد صلاة العشاء 6:32 الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:26 ص موعد صلاة الظهر 12:05 موعد صلاة العصر 2:53 موعد صلاة المغرب 5:12 م موعد صلاة العشاء 6:35 م. مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية وقت صلاة الفجر 5:16 موعد صلاة الظهر 11:56 م موعد صلاة العصر 2:45 م موعد صلاة المغرب 5:05 م موعد صلاة العشاء 6:27 م. مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 5:05 وقت صلاة الظهر 11:48 موعد صلاة العصر 2:43 م وقت صلاة المغرب 5:03 م وقت صلاة العشاء 6:23 م. مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:07 ص موعد صلاة الظهر 11:54 ص موعد صلاة العصر 54: 2 موعد صلاة المغرب 5:15 م موعد صلاة العشاء 6:33

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