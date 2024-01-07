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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 7/1/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:19  ص

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 51: 2

موعد صلاة المغرب 5:10 م

موعد صلاة العشاء  6:32

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 2:53

موعد صلاة المغرب 5:12 م

موعد صلاة العشاء 6:35 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:16

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد  صلاة العصر 2:45 م 

موعد صلاة المغرب 5:05 م

موعد صلاة العشاء 6:27  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:05

وقت صلاة الظهر 11:48 

موعد صلاة  العصر 2:43 م

وقت صلاة المغرب 5:03 م

وقت صلاة العشاء 6:23 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:07  ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 54: 2

موعد صلاة المغرب 5:15 م

موعد صلاة العشاء 6:33

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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