نشرة منتصف الليل| الرئيس السيسي يهنيء الأقباط بالكاتدرائية.. وتحذير من حقن البرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر :

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

بالفيديو.. السيسي: نسعى لوقف إطلاق النار بغزة أولًا ثم نبحث حلًا للقضية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لها موقف جيد تجاه ما يحدث في غزة، مضيفًا: نسعى أن يكون فيه وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

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نص كلمة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وجه البابا تواضروس الثاني، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقة الشعب وإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية للاستمرار في دفع عجلة التنمية والرخاء في مصرنا الحبيبة.

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بالفيديو.. الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، أثناء تقديمه التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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أبرز 7 مشاهد في احتفال الأقباط بعيد الميلاد بكاتدرائية العاصمة الجديدة

شهدت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم السبت، العديد من المواقف والمشاهد من المصلين فور وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد.

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جريمة.. رئيس علمية كورونا يحذر من الحصول على "حقنة البرد"

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من الحصول على حقنة البرد واصفا إياها بالجريمة متكاملة الأركان.

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