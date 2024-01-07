شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تعلن عن 600 وظيفة بشركة أمن بمرتبات تصل لـ13 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر
الوظائف هى:
1- 10 أفراد أمن إداري – بجوار محطة مترو العتبة - 4500 ج – 10 ساعة عمل 4 أيام راحة.
2- 100 أمن إدارى بمعهد بالتجمع الثالث – 4850 ج – 4 أيام راحة – مكافآت شهرية.
3- 100 بودي جارد بمعهد بالتجمع الثالث - 5200ج - 8 ساعات عمل الجمعة والسبت أجازة – مكافآت شهرية.
4- 10 مدير موقع بالتجمع الثالث - 13000 ج – ضابط شرطة -8 سات عمل - الجمعة السبت أجازة – مكافأة شهرية.
5- 10 مشرف بودي جارد بمعهد بالتجمع الثالث - 5500 ج – 8 ساعات عمل الجمعة والسبت أجازة - مكافآت شهرية.
6- 100 أمن إداري – بأحد شركات البترول بمدينة نصر- عباس العقاد - 4500 ج – 4أيام أجازة ـ مكافأة.
7- |10 مشرف أمن – شركة بترول بمدينة نصر - عباس العقاد - 5200 ج – 4أيام أجازة – مكافأة.
8- 10 مشرف أمن – سفارة بمصر الجديدة – 6000 ج – 6 أيام أجازة – خبرة – 12 ساعة عمل.
9- 200 أمن إدارى كمبوند 6 أكتوبر - 4800 ج – 4 أيام راحة – سكن.
10- 30 فرد أمن – مبنى إداري مساكن شيراتون - جسر السويس - الازهر - 3500 : 4500 ج – 4 أيام راحة.
11- 20 أمن إدارى بفندق بالتحرير – 3400 ج – 4 أيام راحة 12 ساعة عمل – 2 وجبة.
وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع المسئول عبر هاتف 01113714156 - 01022151740.
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