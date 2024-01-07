شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون الخليج 365 يطلق سلسلة جديدة للفيديوهات والخرائط التفاعلية بداية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار تطوير الأدوات المستخدمة، ومجاراة التطور التكنولوجى يومًا تلو الآخر، بدأ "تليفزيون الخليج 365"، سلسلة جديدة من الفيديوهات والخرائط التفاعلية المتطورة.

‎ وتسهم تلك الأداة الجديدة فى قراءة وتحليل الأحداث الجارية، والاستعانة بها فى التغطيات الخاصة التى يبثها تليفزيون الخليج 365 عبر منصاته المتنوعة، وذلك باستخدام أدوات الجرافيك الحديثة من تصميم الزميلة شريهان نجدى.



جانب من تغطية تليفزيون الخليج 365 لنتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى مؤتمر صحفى عالمى.

وستشكل التقنيات الحديثة التى نقدمها للمشاهد نوعا فريدا وبصمة مختلفة فى عالم الصحافة، وذلك لأنها تجعل المحتوى أكثر إقناعا من الناحية البصرية والمحتوى، وتتميز بقدرتها على جذب انتباه المشاهدين للتفاعل معنا بشكل أكبر

‎ويتضمن هذا المحتوى تحليلا أعمق لكل الأحداث والأخبار والقضايا، ويبثه تليفزيون الخليج 365 بشكل منتظم لجمهوره خلال عام 2024

جانب من تغطية تليفزيون الخليج 365 لردود الأفعال العالمية عقب إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 .

جانب من تغطية تليفزيون الخليج 365 لتغطية إجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الماضية.