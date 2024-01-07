شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون شكرا.. متابعو قناة الخليج 365 على واتس اب يتجاوزون المليونين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لريادة ”الخليج 365” وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية والعربية، تخطى عدد المشتركين في قناة الخليج 365 على تطبيق واتس آب 2 مليون مشترك، بعد أقل من 5 أشهر من تدشين القناة على واتس آب، لتعد قناة الخليج 365 على واتس آب الأولى على مستوى امواقع الإخبارية في مصر والشرق الأوسط.