شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات ربط جهاز التابلت بشبكة الإنترنت المدرسى استعداداً للامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المدارس خطوات ربط أجهزة التابلت لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بشبكة الإنترنت المدرسى أو شبكة المدرسة " School" استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول الإلكترونية التى تنطلق 11 يناير الجارى وحتى 24 من نفس الشهر، كالتالى:

- على جميع طلبة الصف الثاني الثانوي والأول الثانوى الذين تسلموا أجهزة التابلت الحضور إلى المدرسة لتحميل التحديثات الجديدة علي التابلت لعدم حدوث مشاكل لمنصة الامتحانات.

- يتم ربط التابلت على شبكة المدرس School، من خلال الدخول علي الضبط فى الجهاز ثم الضغط علي الاتصالات ثم الضغط علي علامة ال Wifi.