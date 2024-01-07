شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروعات جامعة القاهرة المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال احتفالية الجامعة بعيد العلم الـ18 خريطة مشروعات الجامعة المستقبلية والتى تتمثل فى عدد من المحاور وهى:- 1. إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين 2. مواصلة الجهود لتأسيس خطاب ديني جديد 3. رفع كفاءة المعامل بالجامعة كلها 4. إنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية 5. كليات المستقبل الثلاثة: كلية الطاقة والطاقة المتجددة، كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجية وعلوم الفضاء في جامعة القاهرة الدولية. 6. إنشاء مدينة طبية 7. المشروع الكبير لتطوير قصر العيني 8. تطوير قصر العينى الفرنساوي 9. الانتهاء من الإسكان 10. الجامعة الأهلية 11. الموافقة على البدء في 30 مشروعا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية

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