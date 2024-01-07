شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تم حل 49819 شكوى للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر
وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة تمكنت خلال العام من إنجاز 99% من الشكاوى الواردة من مواطني القاهرة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والبالغ عددها 49819 شكوى وايجاد حلول لها، كما استطاع أكثر من 60% من الأحياء والمديريات والجهات التابعة للمحافظة انجاز 100% من الشكاوى الواردة لهم.
وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين ، خاصة تلقى الشكاوى والرد عليها بعد فحصها، وإيجاد الحلول لها، فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات وتقديمها للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل، ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.
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