شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف: حزام الأمان يقلل من احتمالية الوفاة فى الحوادث بنسبة 45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الإسعاف المصرية، إن المئات من قصص الإنقاذ الإسعافية التي عايشتها الأطقم الإسعافية، أثبت فيها أن حزام الأمان قد يشكل حدا فاصلا بين الحياة والموت.

وأضافت هيئة الإسعاف المصرية: يقلل حزام الأمان من احتمالية الوفاة جراء الحوادث بنسبة 45% كما يساهم فى خفض شدة الإصابة بنسبة 50%.

ووجهت هيئة الإسعاف رسالة مهمة جاء نصها: لا تتخاذل في إرتداء حزام الأمان، وتذكر دائما أن حياتك وحياة من تصحبهم بسيارتك ثمينة.

وكان الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف قال إن الهيئة لا تهدف للربح وتظل خدماتها مدعومة من الدولة، مشيرا إلى التطوير الذى حدث بالهيئة خلال الفترة الماضية وما تضمنه من تحسن مؤشرات الأداء، وزيادة القدرة التشغيلية لأسطول هيئة الإسعاف المصرية بنسبة قاربت 90%، والتمكن من تخطى إشكالية توافر قطع الغيار فى ظل أزمة سلاسل الإمداد وتوفير النقد الأجنبى، وذلك بالتعاون مع وكلاء الشركات الألمانية المصنعة لأسطول هيئة الإسعاف.

وأشار إلى الثورة التقنية والمعلوماتية التى تشهدها هيئة الإسعاف حالياً والتى يشرف عليها سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، لإيجاد آليات جديدة تمكن من الوصول للمواطن بشكل سريع، مؤكداً أن التشغيل التجريبى لذلك المشروع حمل نتائج إيجابية.