شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: زيارة الرئيس فى عيد الميلاد تقليد جميل يبقى أثره فى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنا في ليلة عيد الميلاد تقليد جميل يبقى تأثيره في جموع المصريين ليس فقط المسيحيين، حيث يهنئ الرئيس المصريين بمناسبة بداية العام الجديد وعيد الميلاد.

وجاء ذلك خلال استقبال البابا تواضروس للمهنئين بعيد الميلاد المجيد في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الأحد.

وتحدث البابا تواضروس عن لحظة افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة في عيد ميلاد المسيح عام 2019.

وأشاد البابا تواضروس بذلك اليوم حيث تم افتتاح الكاتدرائية ومسجد الفتاح العليم في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ولفيف من مسئولي الدولة.