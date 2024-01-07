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وظائف القطار الكهربائى.. تعرف على الشروط وأوراق التقديم

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” تفاصيل وظائف القطار الكهربائى الخفيف LRT، والشروط وأوراق االتقديم، ومزايا الوظيفة، حيث تم الإعلان عن حاجة محطات القطار: "عدلي منصور العبور، المستقبل، الشروق، هليوبوليس الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، الروبيكي" لأفراد أمن إدارى براتب يبدأ من 4500 جنيه.

 

  مميزات الوظيفة:

 

-        راتب صافي يبدأ من 4500 جنيه

 

-        فرص للترقي بالعمل

 

-        تأمينات صحية واجتماعية

 

-        رصيد إجازات سنوي .

 

-        زيادة سنوية في الراتب .

 

-        اشتراك مجاني لجميع محطات القطار الكهربائي والخط الثالث للمترو.

 

-        العمل أمن إدارى بالمحطات

 

-        يونيفورم مجانا مع بداية العمل

 

-        العمل على شيفتين

 

 

 شروط العمل :

 

-        طول مناسب مع جسم متناسق

 

-        مؤهل دبلوم أو إعدادية

 

-        إجادة القراءة والكتابة

 

 

 

 

 

 أوراق التقديم:

 

 

·       فيش جنائى سارى

 

·       شهادة الميلاد

 

·       شهادة المؤهل

 

·       موقف التجنيد

 

·       صورة شخصية

 

 

 


وظائف القطار الكهربائى الخفيف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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