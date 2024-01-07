شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه طلاب أولى وتانية ثانوى بسرعة تحديث بيانات التقدم للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المدارس طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام المتاخرين عن تحديث بيانات التقدم للامتحانات بسرعة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والانتهاء من تحديث كل البيانات استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تبدأ 11 يناير الجارى وحتى 24 من نفس الشهر، مشددة على أهمية تحديث بيانات الطالب كونها مرتبطة بسيستم الامتحان الإلكترونى وأكواد الاختبارات.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مد تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول والثاني الثانوي، وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام ومراجعة البيانات، مؤكدة أنه يتم تفعيل كود الطالب بإيصال تأمين التابلت مع استخدام الحساب المدرسى الموحد، يتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثانى الثانوى العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها.

وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطأ يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة حيث سيتم نزول أكواد الامتحانات، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لتحديث البيانات. https://moe-register.emis.gov.eg/