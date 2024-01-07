شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 7 معاومات هامة عن تراجع نسب المواليد فى مصر بـ2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تراجع معدل الزيادة السكانية خلال العام الماضى، وهو ما يعزز استراتيجية الدولة نحو الحد من المواليد.

”الخليج 365” يستعرض تحليلا معلوماتيا حول تراجع معدلات المواليد في السطور التالية.

١- انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة، 8% عن عام 2022 .

٢- تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.

٣- عدد سكان جمهورية مصر العربية -بالداخل- في الأول من يناير 2024 بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة، وذلك وفقاً للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

٤- عدد المواليد خلال عام 2023، بلغ 2 مليون و44 ألف مولود، بمعدل انخفاض بلغ 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022 والذي بلغ عدد المواليد خلاله إلى 2 مليون و193 ألف مولود.

٥- أعداد المواليد يوميا في عام 2023 بلغت 5 آلاف و599 مولود يوميا، بمعدل 233 مولودا في الساعة.

٦- محافظات (أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر) سجلت أعلى معدلات للمواليد.

٧- سجلت محافظات (بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والسويس، والغربية) أقل معدلات للمواليد.