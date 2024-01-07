شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 7 معاومات هامة عن تراجع نسب المواليد فى مصر بـ2023 والان مع تفاصيل الخبر
”الخليج 365” يستعرض تحليلا معلوماتيا حول تراجع معدلات المواليد في السطور التالية.
١- انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة، 8% عن عام 2022 .
٢- تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.
٣- عدد سكان جمهورية مصر العربية -بالداخل- في الأول من يناير 2024 بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة، وذلك وفقاً للساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
٤- عدد المواليد خلال عام 2023، بلغ 2 مليون و44 ألف مولود، بمعدل انخفاض بلغ 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022 والذي بلغ عدد المواليد خلاله إلى 2 مليون و193 ألف مولود.
٥- أعداد المواليد يوميا في عام 2023 بلغت 5 آلاف و599 مولود يوميا، بمعدل 233 مولودا في الساعة.
٦- محافظات (أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر) سجلت أعلى معدلات للمواليد.
٧- سجلت محافظات (بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والسويس، والغربية) أقل معدلات للمواليد.
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