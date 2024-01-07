شكرا لقرائتكم خبر عن قداس عيد الميلاد لأقباط مصر بالأردن.. لوحة تجسد التلاحم والوحدة الوطنية خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أجواء احتفالية دينية وطنية كانت بمثابة لوحة تجسد التلاحم والوحدة الوطنية خارج البلاد، أقامت كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس من المصريين المقيمين فى الأردن وغيرهم، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة الأب أنطونيوس صبحى حنا بحضور أكثر من 500 مصل من الأقباط المصريين وغيرهم.

وترأس الأب أنطونيوس صبحى حنا، قداس عيد الميلاد لأكثر من 5 ساعات في ليلة عيد ميلاد السيد المسيح إذانا ببدء عيد الميلاد المجيد لعام 2024 ، فيما حرص أعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة المصرية بالأردن على حضور القداس لنقل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولتأكيد أن مصر منبع الوحدة الوطنية في الداخل والخارج أيضا في تجسيد واقعي للوحدة الوطنية خارج حدود الدولة المصرية.

ونقل نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة المصرية بالأردن المستشار مجدى الدرينى، نائبا عن السفير محمد سمير والذي تواجد خارج الأردن في هذا التوقيت، تهنئة الرئيس السيسي لأقباط مصر المقيمين في الأردن، مؤكدا أن الرئيس السيسي يتمنى لهم عيدا سعيدا وأن يعم الأمن والاستقرار على مصر.

وتلى المستشار الدرينى، نص برقية الرئيس السيسي لأقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث قال الرئيس السيسي في برقيته "الأخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج.. يطيب لي أن أرسل إليكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركة.. وأدعو الله العلي القدير لكم بدوام النجاح والتوفيق، وأن ينعم على مصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والازدهار، وكل عام وأنتم بخير".

ونقل المستشار الدرينى، تحيات وتهنئة السفير المصري بالأردن لأعضاء وشعب كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس من المصريين المقيمين في الأردن وغيرهم، متمنيا لهم دوام الحب والسعادة في ظل قيادة الرئيس السيسي.

وقدم نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة المصرية بالأردن، التهنئة نيابة عن أعضاء البعثة الدبلوماسية والعاملين بالسفارة لأبناء مصر من الأقباط المقيمين بالأردن، مؤكدا أن الأجواء التي تعم القداس تؤكد وحدة الصف المصري وتجسد الوحدة الوطنية للشعب المصري العظيم.

بدوره، قدم الأب أنطونيوس صبحي حنا، الشكر للرئيس السيسي على هذه التهنئة وكذلك لأعضاء السفارة المصرية، مشيدا بحضورهم المعتاد والذي يؤكد المشاركة الفعالة والحقيقية في كل المناسبات والتي تعكس مدى حرص الدولة المصرية على التواصل مع أبنائها في الخارج في كافة الأعياد والمناسبات.

وقال إن حضور البعثة الدبلوماسية للسفارة المصرية بالأردن لقداس عيد الميلاد المجيد رسالة حب وتقدير وتكاتف بين المصريين وبعضهم البعض، متمنيا أن يعم الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي.

وأعرب مواطنون مصريون من الأقباط المقيمين بالأردن، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش حضور قداس عيد الميلاد المجيد، عن فرحتهم بتهنئة الرئيس السيسي والتي نقلتها لهم السفارة المصرية بالأردن خلال حضور البعثة الدبلوماسية للقداس، مؤكدين أن مصر دائما في القلب وأنهم ورغم شعورهم بأنه في وطنهم الثاني الأردن، إلا أن مصر دائما في خاطرهم ووجدانهم.

وأشاروا إلى أن حرص الرئيس السيسي على مشاركة المصريين من الأقباط في الداخل والخارج عيد الميلاد المجيد يؤكد أن مصر دائما وأبدا يد واحدة ولن يشعر أحد فيها أنه مختلف أو أن هناك مواطنين مميزين عن غيرهم بل الكل واحد، مؤكدين أن هذه العادة السنوية التي أرساها الرئيس السيسي تشعرهم بفرحتين فرحة عيد الميلاد وفرحة مشاركته في هذه المناسبة الكبيرة والمجيدة على قلب كل المصريين.

وخلال نقل تهنئة الرئيس السيسي عبر نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الذي قرأ برقية الرئيس ، اشتعلت قاعة الكنيسة بالحماس والتصفيق الذي لم يتوقف، فيما كانت الابتسامة والفرحة على وجوه الحضور، معبرين عن فرحتهم بأن الدولة المصرية لا تنسى أبناءها في الخارج وخصوصا في مثل هذه المناسبات الدينية.

فيما أعرب الأب أنطونيوس صبحي حنا عن فرحته وإشادته بحرص بعض المسئولين بالبعثة على اصطحاب زوجاتهم للقداس مما يؤكد على حرصهم على إكمال فرحة العيد.

وتعد كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس والتي تقع في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان، متابعة من الأقباط المصريين المقيمين في الأردن، وكان الراحل البابا شنودة الثالث قد أقام فيها قداسا في أول زيارة له للأردن عام 2005 وقد تجمع عشرات الأقباط من المصريين المقيمين في الأردن، لرؤية البابا حينها.