شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن عن دورة تدريبية عن بعد للمتقدمين لاستخراج تصريح خطابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر، انطلاق دورة تدريبية عن بعد للمتقدمين لاستخراج تصريح خطابة على بند التحسين لمدة أسبوع، تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 13/ 1 / 2024م، يتم خلالها شرح كتب : "المختصر الشافي في الإيمان الكافي ، المختصر المفيد في علم التجويد ، مختصر علوم القرآن ، ومختصر علوم الحديث، والبيان على المنتخب (جزء عمَّ)" ، علمًا بأن التدريب سيكون على فترتين : (من الساعة: 2 ظهرًا حتى الساعة: 4 عصرًا)، (ومن الساعة: 5 مساءً حتى الساعة: 7 مساءً)، والمرشحون للحضور أون لاين هم: م الاسم المديرية 1. عبدالعزيز على عبدالعظيم السيد الإسماعيلية 2. محمد قاسم عبدالواحدعبدالعاطي الإسماعيلية 3. محمد رجب حسين السيد أسوان 4. الحسين محمود فراج محمد أسيوط 5. عبد الكريم عبد المحسن عبد ربه البحيرة 6. كرم علي يوسف رزق يوسف حجاج البحيرة 7. جلال رياض عبد الوكيل عبد اللطيف البحيرة 8. أحمد حامد محمد أحمد بني سويف 9. أحمد حمدي رمضان بني سويف 10. عبدالنبي أحمد أحمد سيد بني سويف 11. أحمد محمود كامل عبدالحليم بني سويف 12. عبدالرحيم توفيق عبدالرحيم بني سويف 13. محمود حسن عويس محمود بني سويف 14. أشرف رمضان كامل محمد بني سويف 15. عبدالله مجدي سيد بني سويف 16. محمد أمجد محمد البهلول الدقهلية 17. كمال السيد علي الشربينى الدقهلية 18. محمود أحمد محمد السيد دراز الدقهلية 19. حسن عبد الفتاح النادي محمد الدقهلية 20. أحمد محمد رفعت أحمد الدقهلية 21. محمد محمد فتحي عبد الرؤوف سوهاج 22. ياسر عليو شحاتة عبد اللاه سوهاج 23. إبراهيم صابر عبد الرحمن عبد القادر سوهاج 24. السيد جمال محمود هلال سوهاج 25. عماد الدين عبد الباقي محمد محمد سوهاج 26. السيد محمد منصور هلال الشرقية 27. محمد جابر علي مكاوي الشرقية 28. إسلام جمعة خليل محمد الشرقية 29. أحمد السيد عبدالمنعم أبو النور الشرقية 30. محمد زينهم علي عبده الشرقية 31. إبراهيم عوض أحمد أبو النور الشرقية 32. حامد مصطفى حامد عبد الله الشرقية 33. حسن عايش جابر حسن الشرقية 34. عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز محمد الشرقية 35. السيد عبدالفتاح السيد إبراهيم الشرقية 36. عبدالعظيم عبدالودود عبدالعظيم عبدالمتعال الشرقية 37. محمد سعيد سالم عيد شمال سيناء 38. عبدالرحمن محمد السيد سبلة الغربية 39. عطية عبدالمجيد محمد خطاب الغربية 40. عبدالجوادعبدالجواد عبدالحميد رحيم الغربية 41. محمد الجوهري علي الشرقاوي الغربية 42. صديق السعيد محمود السعدني الغربية 43. أحمد عبد المؤمن محمد عبد العزيز الغربية 44. أحمد زغلول أحمد رشوان الفيوم 45. أحمد حامد عبد الحميد عبد الباقي الفيوم 46. محمود محمد نصر محمد خميس القاهرة 47. عبد الله محمد عبد الغفار محمد القليوبية 48. وليد رمضان عبد الوارث أحمد القليوبية 49. طه محمود إمبارك محمد قنا 50. أحمد صلاح أحمد سليمان قنا 51. محمد نبيل عبد الرحيم عوض حامد قنا 52. علاء محمود مرتضى أحمد قنا 53. عبد الحميد السيد عبد الحميد محمد كفر الشيخ 54. علي فتحي علي أبو غربية المنوفية 55. علي أسلم عبد الحليم زغلول المنوفية 56. علاء عاطف عبد الحميد واصل المنوفية 57. إبراهيم محمد أحمد رضوان المنوفية 58. حسن ربيع أبوزيد رمضان المنيا 59. طه عبد الباسط محمد عبد الوهاب المنيا 60. أحمد حمزة محمد محمد المنيا 61. يحيى عبد الباسط محمد عبد الوهاب المنيا 62. عاصم عوض فؤاد محمد المنيا 63. محمود رجب علي عبد الرحيم المنيا 64. حازم رجاء وهيب محمد المنيا 65. طه محمود عبد الحكيم عبد الرحمن المنيا 66. إيهاب دياب عبد المعز زيان المنيا 67. محمد فرج علي فرج المنيا

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