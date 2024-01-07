شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث أكدت المديريات التعليمية، على أن الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة تضمنت:

- الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها بعد تسجيلها على موقع الوزارة بداية من 14 يناير الجارى.

- أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- 3 صور حديثة للطالب مقاس 4 × 6 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويكون مدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.

- إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 مائتي جنيه بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

- يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أأو أي أجهزة إليكترونية أخرى داخل اللجنة.

- تعتمد المدارس الاستمارات الإليكترونية ومشتملاتها.

- يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.

-تقوم المدرسة بسداد المبلغ بحوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للفريق إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه يجرى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 2024 وفقا للتعليمات الآتية :

مواعيد عقد الامتحان :

- يعقد امتحان عام الشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى للدور الأول : اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أما امتحانات الدور الثانى تعقد اعتباراً من يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.