شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 30 مسجدا الجمعة المقبلة منها 24 جديدا و6 صيانة وتطويرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 30 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 12 / 1 / 2024م، منها ( 24 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 494 ) مسجدًا منها ( 381 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 113 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 12 / 1 / 2024 م عدد ( 11516 ) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (789) مليون جنيه. أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف سوهاج م المسجد وعنوانه 1. مسجد التقوى – الشواولة - المنشأة 2. مسجد النور المحمدي – آبار الملك - أخميم 3. مسجد راتب باشا – النغاميش – دار السلام مديرية أوقاف دمياط م المسجد وعنوانه 4. مسجد الكحيل القديم – كفر البطيخ مديرية أوقاف الغربية م المسجد وعنوانه 5. مسجد المرسي – محمد إبراهيم – كفر شبرا قلوج - زفتى 6. مسجد مجلس مدينة بسيون 7. مسجد الشرشابي – صناديد - طنطا مديرية أوقاف المنيا م المسجد وعنوانه 8. مسجد خاتم المرسلين –عزبة سندس – بني مزار 9. مسجد الصالحية القبلي – الصالحية – قرية عبد الله – العدوة 10. مسجد الرحمة – صفط الشرقية مديرية أوقاف القليوبية م المسجد وعنوانه 11. مسجد العتيق – كفر الرجالات - طوخ مديرية أوقاف الإسماعيلية م المسجد وعنوانه 12. مسجد الصحابة – قرية المناوي - فايد 13. مسجد الرحمن – أم مشاق – قرية الشروق – القصاصين الجديدة مديرية أوقاف بني سويف م المسجد وعنوانه 14. مسجد القدس – طما فيوم - إهناسيا 15. المسجد الكبير – قرية بني زايد – ناصر مديرية أوقاف البحيرة م المسجد وعنوانه 16. مسجد عباد الرحمن – بريك المصري – بطورس – مركز أبو حمص 17. مسجد نور الإسلام – القظة الشرقية – بطورس – مركز أبو حمص مديرية أوقاف الدقهلية م المسجد وعنوانه 18. مسجد عطية أبو ماضي – الفوايد – مركز الستاموني مديرية أوقاف الشرقية م المسجد وعنوانه 19. مسجد الفردوس – مركز الزقازيق مديرية أوقاف الفيوم م المسجد وعنوانه 20. مسجد كورنيش النيل – طامية 21. مسجد الرحمة – شكشوك - إبشواي 22. مسجد الرحمة " حمودة مسعود إبراهيم " – ساويرس – م الجمال – طامية 23. مسجد أبو بكر الصديق – ذكي ويصا - سنورس 24. مسجد العتيق – كحك بحري - الشواشنة ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف سوهاج م المسجد وعنوانه 1. مسجد الشيخ عامر – نجع العرب – الغريزات – غرب المراغة مديرية أوقاف قنا م المسجد وعنوانه 2. مسجد آل طياح – العركي - فرشوط 3. مسجد السلام – نجع الزهرة – العركي - فرشوط 4. مسجد الإيمان بالله – الدير الشرقي – مركز قنا 5. مسجد الهدى – المحروسة – مركز قنا مديرية أوقاف كفر الشيخ م المسجد وعنوانه 6. مسجد الكبير – القصابي – سيدي سالم

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