شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لمحفظى القرآن الكريم بالرواق الأزهرى بمحافظة الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجامع الأزهر، فتح باب التقدم لقبول 50 من المتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم ومعلمي تجويد وقراءات بالرواق الأزهري بمحافظة الوادي الجديد، في إطار سبل الاستفادة من الرواق الأزهري واستهداف زيادة أعداد الدارسين، وفقا لبروتوكول التعاون بين الجامع الأزهر ومحافظة الوادي الجديد، وذلك وفقا للشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم مقيمًا بمحافظة الوادي الجديد، من واقع بطاقة الرقم القومي.
2- أن يكون من خريجي الأزهر الشريف (جامعة الأزهر-معاهد القراءات- الثانوية الأزهرية).
3- أن يكون من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
4- أن يجتاز اختبار حفظ القرآن الكريم بالتجويد بالنسبة المقررة والمقابلة الشخصية.
وذلك لمدة عام، بنظام المكافأة الشهرية المقررة وذلك وفق ساعات العمل، وذلك عبر الرابط التالي:
https://service.azhar.eg/services/form/283
يأتي هذا بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، وبمتابعة الشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، ود. أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.
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