شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن أسماء من لهن حق دخول الاختبار الشفوى للحصول على كارنيه واعظة متميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الاوقاف أسماء من لهن حق دخول الاختبار الشفوي من المتقدمات للحصول على كارنيه واعظة متميزة (2024م)، وذلك يوم الأحد الموافق: 14 / 1 / 2024م بمسجد النور بالعباسية في تمام العاشرة صباحًا ؛ علمًا بأن لن يسمح بدخول الاختبار إلا بصورة بطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل، مع الاطلاع على الأصلين وصورة شخصية حديثة وهن : م الاسم المديرية 1. أسماء محمد أبو المعاطي البنا الغربية 2. عواطف عبد الفتاح سيد محمد الجندي سوهاج 3. ناهد عفيفي قطب القاهرة 4. شيماء عبد الرحيم توفيق محمد القاهرة 5. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي الغربية 6. سعدة إبراهيم مصطفى علي الشرقية 7. أماني رفعت محمد الحسيني الدقهلية 8. حنان سعد محمد سعد البحيرة 9. هبة محمد محمد إبراهيم النبراوي الدقهلية 10. سحر محمد يونس البحيري المنوفية 11. ناهد إبراهيم محمد عقل سوهاج 12. ندى حمدي حسن مصطفى القاهرة 13. رانيا إبراهيم محمد مهنى المنيا 14. نعمات محمد محمود العطار الغربية 15. إيمان عبدالمجيد محمد منيسي البحية 16. سارة جلال موسى خميس القاهرة 17. رجاء كمال الدين علي محمد المنيا 18. فوزية عبد العليم أحمد الشيخ الدقهلية 19. أسماء شحاتة حسن عدالعزيز المنيا 20. سهام يونس أحمد أحمد الإسكندرية 21. ناهد محمد محمد مرسي القاهرة 22. نهى راتب فتحي خميس القاهرة

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