شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يشن حملات على الأسواق للتصدى لارتفاع أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشن جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجينى رئيس الجهاز، حملات رقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع وعدم البيع بأزيد من السعر المعلن، كذلك متابعة حلقات تداول المنتجات الغذائية لعدم احتكار البعض السلعة او منع تداولها على البيع، على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

ويأتي ذلك في الوقت الذى يهيب فيه جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار لكل السلع، والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة، كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.