شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "خذوا زينتكم عند كل مسجد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الاوقاف موصوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة فى الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف تطبيق برنامج ختم القرآن الكريم في 1250 مسجدًا على مستوى الجمهورية قبل نهاية يناير 2024م ، وسوف تنشر لاحقًا أسماء المساجد المشاركة في البرنامج بكل محافظة.

وكشفت الوزارة أن صكوك الإطعام لعام 2023م بالمديريات الإقليمية حققت أكثر من 100% ، حيث ضاعفت المديريات الإقليمية ما تم جمعه من صكوك إطعام العام الحالي ، حيث بلغ إجمالي حصيلة عام 2023م من صكوك الإطعام (232093) صك إطعام بإجمالي (69,627,900) جنيه ، بزيادة (117728) صك إطعام عن العام الماضي 2022م بإجمالي (35,318,400) جنيه ، بنسبة زيادة تقدر بنحو 103%.