وزارة الصحة تكشف نصائح مهمة للوقاية من السكتة الدماغية​

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح الهامة للوقاية من السكتة الدماغية والتى تتضمن:​

1- اتباع نظام غذائي صحي. ​

2- ممارسة النشاط البدني بانتظام.​

3- متابعة مستويات السكر في الدم.​

4- الإقلاع عن التدخين.​

5- متابعة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول " طبقًا لتعليمات الطبيب".​

6- التحكم في التوتر والعصبية.​

7- إنقاص الوزن.​

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن مبادرة كل ثانية حياة الخاصة بإسعاف مرضى جلطات القلب بإجراء القساطر القلبية والدعامات حققت إنجازا كبيرا بوجود صفر قوائم انتظار مرضى الجلطات، كما أنها منتشرة في 20 محافظة بإجمالى عدد 31 مستشفى، وعدد البلاغات التي استقبلتها المبادرة 4392 بلاغا وتم تحويل 3740 حالة.

وأضافت وزارة الصحة أن عدد المرضى الذين أجروا القساطر القلبية 2253 حالة بينما الذين قاموا بتركيب دعامات 1421 حالة و171 حالة قامت بتركيب منظم لضربات القلب، وتابع: "هذه المبادرة نتاج العمل المستمر والتوجيهات المستمرة أيضا من القيادات، حيث يتم إسعاف المصابين بالجلطات القلبية بشكل فائق السرعة".

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه تم إطلاق مبادرة "كل ثانية حياة" والتي كانت ترتكز في المرحلة الأولى على الأمراض القلبية، وتستهدف في مرحلتها الثانية السكتة الدماغية، من خلال استقبال الحالات على الخط الساخن للمبادرة 16474 وتنسيق الخدمة التداخلية فى خلال 180 دقيقة للحقن أو القسطرة المخية خلال 4 ساعات وهو المدى الزمني الأمثل وفقا للقواعد العلمية فى هذا الشأن.