شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: توفير كافة الإجراءات لتيسير العملية الامتحانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود أنه تابع بنفسه الالتزام التام بكافة التعليمات التى أصدرها مجلس الجامعة بخصوص الامتحانات، وتم توفير جميع الإجراءات لتيسير العملية الامتحانية، مشيرا إلى أن مهمتهم هى توفير كل ما في مصلحة الطالب لتأدية الامتحانات فى أفضل الأجواء الممكنة.

وقال داود - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - إن هناك متابعة مستمرة ومشددة طوال فترة الامتحانات للتأكد من الالتزام بالضوابط الامتحانية، ومنها عدم اصطحاب المحمول والتزام الطلاب بالحضور في الموعد المعلن من الكلية وفقًا لجداول الامتحانات التحريرية والشفهية والعملية وحظر مغادرة الطلاب للجنة إلا بعد مرور نصف الوقت، وغيرها مما فيه مصلحة الطلاب جميعا .

وأضاف أن ما تم فرضه من شروط تتعلق بالمظهر أثناء الامتحانات إنما يأتي لتأهيل الطلاب وتدريبهم على التقييد بالمظهر اللائق، في كافة الظروف وليس أثناء الدراسة فقط، والالتزام بالضوابط الأخلاقية في دور تربوي مهم تقوم به الجامعة.

وأشار إلى أنه حفاظا على سلامة جميع الطلاب والمعلمين خلال فترة امتحانات نصف العام 2024، تم التشديد على تعقيم اللجان وتوعية الطلاب بالسلوكيات الصحية وتجنب الاختلاط والحرص على التباعد الجسدي بين الطلاب أثناء الامتحانات.

كان مجلس جامعة الأزهر حدد بداية أجازة نصف العام من 27 يناير الجاري حتى 8 فبراير المقبل، أما بدء الدراسة في الفصل الدراسى الثاني ستكون 10 فبراير، على أن تكون نهاية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 30 مايو القادم، وبداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وبداية امتحانات التصفية 7 سبتمبر القادم.