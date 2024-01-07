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استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  اليوم بالمجمعات الاستهلاكية ،

 

‏-البصل بـ 18 جنيها.

 

-الطماطم بـ 9.5جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 17 جنيها

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12 جنيها .

 

بطاطا بـ11 جنيها

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 15 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها.

 

الفاصوليا الخضراء 20 جنيها

 

-جوافة بـ 25 جنيها.

 

يوسفي بلدى12.5. جنيه 

 

-الموز البلدى بـ 16.5 جنيها.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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