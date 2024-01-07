أخبار مصر.. فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح اللحوم والسكر بأسعار مخفضة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها فتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من منافذ المجمعات الاستهلاكية لاستمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيه كما يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها إضافة إلى توفير كافة السلع الغذائي بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تعد مشروعا بحثيا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصرى

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سروره بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد، قائلا "إن تهنئة الرئيس محفوفة بالمشاعر الكبيرة، ووجوده يملأ قلوبنا فرحة فوق فرحة". حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على فتح العديد من منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الأحد لاستمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيه كما يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها إضافة إلى توفير كافة السلع الغذائي بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى. فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لطرح اللحوم والسكر بأسعار مخفضة

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير 2024. أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشآت وهمية بمحافظة الفيوم، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية. وزارة التعليم العالى تغلق 3 كيانات وهمية بالفيوم

أكدت مصادر صحفية فلسطينية، استشهاد حمزة نجل الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبى قطاع غزة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية تحركا جديدا ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3310 جنيهات للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع استمرار ارتفاع الطلب على الذهب بالسوق المصرى.

أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3783 جنيها. عيار 21 يسجل 3310 جنيهات. عيار 18 يسجل 2837 جنيها. عيار 14 يسجل 2200 جنيه. الجنيه الذهب 26480 جنيها.

حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع وسام أبوعلي، المهاجم الدنماركى من أصل فلسطيني، لاعب نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري. وحسم مسئولو الأهلي الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق على جميع التفاصيل مع نادي سيريس السويدي خلال الساعات الماضية.

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