شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لطرح اللحوم والسكر بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها فتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من منافذ المجمعات الاستهلاكية لاستمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة حيث تطرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيه كما يتم طرح السكر الحر بسعر 27 جنيها إضافة إلى توفير كافة السلع الغذائي بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الحكومة تعد مشروعا بحثيا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصرى
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.البابا تواضروس: تهنئة الرئيس السيسى بعيد الميلاد محفوفة بالمشاعر الكبيرة
أعرب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن سروره بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد، قائلا "إن تهنئة الرئيس محفوفة بالمشاعر الكبيرة، ووجوده يملأ قلوبنا فرحة فوق فرحة".
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عيار 18 يسجل 2837 جنيها.
عيار 14 يسجل 2200 جنيه.
الجنيه الذهب 26480 جنيها.
حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع وسام أبوعلي، المهاجم الدنماركى من أصل فلسطيني، لاعب نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.
وحسم مسئولو الأهلي الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق على جميع التفاصيل مع نادي سيريس السويدي خلال الساعات الماضية.
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