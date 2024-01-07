شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: استمرار صرف معاشات يناير اليوم من ماكينات الصراف الآلى والان مع تفاصيل الخبر
على جانب آخر حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وقواعد بشأن نظام المكافأة، على أن تخضع فئات المؤمن عليهم المـشار إلـيهم بالمـادة (3) مـن هـذه اللائحـة لنظام المكافأة، وتُودع اشتراكات المكافأة فى حـساب شخـصى لكـل مـؤمن عليـه خاضـع لنظام المكافأة ومع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليـه وبمراعـاة مقتضيات الأمن القومى، تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصى لنظام المكافأة لكل مـؤمن عليه تُودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليا لحساب المكافأة، ويتكون الحساب الشخصى المشار إليه من الآتى، الاشتراكات التى تم تحصيلها فعليا لحـساب المكافـأة سـواء عـن مـدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك التى يحصل عنهـا اشتراكات مكافأة والمبالغ الإضافية المحصلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير فى سداد الاشتراكات وعائد استثمار أموال هذا الحساب.
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