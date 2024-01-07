شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية شمال الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكان في استقباله الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة .

وأكد اللواء أحمد راشد خلال زيارته أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره .

وعبر محافظ الجيزة عن خالص تهنئته للأنباء يوحنا والإخوة الأقباط قائلًا: "إن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام مؤكدًا على ترابط ووحدة عنصري الأمة" تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

من جانبه أبدي الأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها عن سعادته بوفد محافظة الجيزة مهنئا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد المجيد متمنيا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم .

ورافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات مديرية أمن الجيزة، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة، ومديري مديريات الأزهر والاوقاف والتربية والتعليم والصحة والرياضة والطب البيطري وممثلي مؤسسة حياة كريمة .