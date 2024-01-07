شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق الرى بالقناطر تستقبل الزائرين فى عطلة عيد الميلاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الموارد المائية والري استقبال الزائرين فى حدائق الري بالقناطر الخيرية، لقضاء عطلة عيد الميلاد المجيد وسط المسطحات الخضراء الشاسعة وبين الأشجار النادرة على فرعي النيل بالقناطر الخيرية.

أكدت وزارة الرى، أنه تم تكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة إلى تطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.

ويقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة فى القناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال الأجازة، وذلك من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

يشار إلى أن وزارة الرى انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، وتطوير حديقة التوفيقي و لتوسعة الإضافية لها بمساحة إجمالية 3 أفدنة.