شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تهيب بالطلاب المصريين الدارسين بالسودان عدم العودة لمناطق النزاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الهجرة إنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الكثيرين من الطلاب المصريين الدارسين في السودان والذين تم إجلاؤهم من هناك عقب بدء العمليات العسكرية، بالعودة مرة أخرى إلى السودان بدافع استكمال أوراق الدراسة، بل إن البعض منهم استمر في الدراسة هناك عقب عودته إلى جامعته.

وتابعت وزارة الهجرة فى بيان لها : هذا، ولدى قيام الأطراف المتصارعة بتكثيف عملياتها العسكرية في الولايات الموجود بها الجامعات، تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الاستغاثات من الأهالي؛ لإعادة أبنائهم إلى أرض الوطن مرة أخرى.

واضافت : وفي هذا الإطار، فإن وزارة الهجرة تُهيب بجميع الطلاب الدارسين بالسودان بعدم التوجه مرة أخرى إلى هذه المناطق؛ حفاظا على أرواحهم.