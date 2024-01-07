شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعترف بإصابة 12 جنديا خلال 24 ساعة منهم 6 بمعارك قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 12 جنديا خلال 24 ساعة منهم 6 بمعارك قطاع غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22835 شهيدا، 58416 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضى.

قالت الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 113 شهيدا و250 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.