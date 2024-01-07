شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: 2 مليار و117 مليون دولار حجم التبادل التجارى مع أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي الدولة المصرية أهمية قصوى لملف التصدير، حيث يأتي على رأس أولويات خطط عملها، وفي ضوء ذلك عملت الدولة على مدار السنوات الماضية، بتوجيهات من القيادة السياسية، على تعزيز نفاذ الصادرات الوطنية إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية باعتبارها إحدى الأسواق الواعدة التي يمكن لمصر تحقيق معدلات تجارية كبيرة فيها خلال المرحلة المقبلة، لدعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية بحلول عام 2025؛ لتحقيق الشراكة والتكامل مع الدول الإفريقية من خلال تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين.

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية بإطلاق الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، في 29 نوفمبر 2021، وتهدف إلى مضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية لتصل إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025، وللاستراتيجية ثلاث مراحل: المرحلة الأولى (يناير - ديسمبر) 2022، والتي تتضمن 10 دول، والمرحلة الثانية (يناير 2023 - يونيو 2024)، والتي تتضمن 8 دول، والمرحلة الثالثة (يوليو 2024 - ديسمبر 2025)، والتي تتضمن من 7 إلى 12 دولة.