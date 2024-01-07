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معلومات الوزراء: زيادة السياح الصينيين لـ10 ملايين سائح سيدر 16.5 مليار دولار سنويا

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القاهرة - سامية سيد - كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، فى العدد الخامس من سلسلة «ماذا لو؟» ويطرح سيناريو افتراضي حول زيادة عدد السياح الصينيين إلى 10 ملايين سائح سنويًّا.

 

وتابع أن هذا يحقق عوائد تقدر بنحو 16.5 مليار دولار سنويًّا (علمًا بأن متوسط إنفاق السائح الواحد يصل إلى 1650 دولارًا)، أي ما يعادل نحو 118.5 مليار يوان صيني سنويًّا. 

 

وأشار التقرير إلى مدى إمكانية تعزيز التجارة البينية بالعملات المحلية عبر ما يُعرَف بـ«نظام الصفقات المتكافئة»، مستفيدةً من دخول اتفاقية البريكس حيز التنفيذ في يناير 2024، بما يتيح لمصر استيراد المنتجات الصينية باليوان الصيني مع تخفيف الضغط على طلب الدولار الأمريكي. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين بلغت 16.2 مليار دولار -أي ما يعادل 116.3 مليار يوان- خلال عام 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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