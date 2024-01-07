شكرا لقرائتكم خبر عن مايك بنس يزور معسكر للجيش الإسرائيلي ويترك توقيعه على قذيفة" من أجل إسرائيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن زيارة نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، لمعسكر للجيش الإسرائيلي ووقع على قذيفة ستطلق على لبنان.

وزار بنس مجموعة من الجنود الإسرائيليين على الحدود الشمالية مع لبنان، وتناول الطعام معهم، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قوله: "نحن نقدر ما تقومون به، ولم أعد أتحدث باسم الحكومة الأمريكية، لكنني أتحدث باسم الشعب الأمريكي، نحن نقف معكم وسنواصل الوقوف معكم".

وكتب بنس على صفحته في منصة إكس: زرت القيادة الشمالية لإسرائيل، والتقيت بالقادة العسكريين وانضممت إلى الجنود المتمركزين بالقرب من الحدود مع لبنان، ومنذ 7 أكتوبر خرج هؤلاء الإسرائيليون الشجعان، وبعضهم أمريكيون، تركوا عائلاتهم وبيوتهم للدفاع عن إسرائيل".

وفي ختام زيارته وقّع بنس على إحدى قذائف المدفعية التي كتب عليها: "من أجل إسرائيل"، الأمر الذى أثار سخطًا وغضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.