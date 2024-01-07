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تعرف على حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الإثنين 8 يناير 2024

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القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الإثنين 8 يناير 2024 .

 

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين،  شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

 

ويشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، الجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 11، القليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 11.

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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