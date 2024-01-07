شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الإثنين 8 يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الإثنين 8 يناير 2024 . وتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية . ويشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى شديد البرودة ليلا. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، الجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 11، القليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 11.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز