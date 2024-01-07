شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بعيد الغطاس المجيد بكنيسة سان جورج بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مساء أمس، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بعيد الغطاس المجيد، وذلك بكنيسة سان جورج، بجبريال، بالإسكندرية.

وبدأ الاحتفال بصلاة اللقان المقدس، أعقبها صلاة القداس الإلهى، حيث شارك فى الصلوات القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب حنا شاكر الفرنسيسكانى، راعى الكنيسة، والأب ميلاد رزق الفرنسيسكانى، رئيس دير القديس أنطونيوس البدواني، بالظاهر، بالإضافة إلى الأخ بيتر جميل الفرنسيسكانى.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، قائلًا: التغطيس يعني الموت مع المسيح، والقيامة معه أيضًا، لأن كل معمد هو مسؤول عن الكنيسة، كما أكد غبطته أن المعمودية تعتبر أعظم سر، وهبه الله للإنسان.

وفي الختام، هنأ بطريرك الأقباط الكاثوليك، شعب الكنيسة، بمناسبة الأعياد المجيدة، التي نعيشها حاليًا، متمنيًا للجميع عامًا سعيدًا.