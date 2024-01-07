شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس.. غدا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والعظمى 22 درجة والصغرى 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11.