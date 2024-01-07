شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: تضرر منزل بشكل مباشر فى المطلة جراء قصف صاروخى من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، عن تضرر منزل بشكل مباشر فى المطلة جراء إطلاق صاروخ من لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.